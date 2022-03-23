روسيا تتهم أمريكا بعرقلة المباحثات مع أوكرانيا

اتهمت روسيا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، بعرقلة المباحثات الصعبة بين روسيا وأوكرانيا. واعتبرت موسكو، أن أمريكا هدفها الهيمنة على النظام العالمي بأساليب منها فرض العقوبات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروفـ في كلمة ألقاها أمام طلاب، إن “المفاوضات صعبة. يقوم الطرف الأوكراني تكرارا بتغيير موقفه. من الصعب ألا يتكون انطباع بأن زملاءنا الأميركيين يمسكونهم الأوكرانيين بيدهم”.

مضيفا: “ينطلق الأميركيون ببساطة من مبدأ أن انتهاء هذا المسار بسرعة ليس في صالحهم”.

وتابع الوزير أن “الكثيرين يريدون أن تكون هذه المفاوضات عبارة عن طريق مسدود”.

مشيرا الى أن من بين هؤلاء الأطراف بولندا، إحدى أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير.

وشدد لافروف على أن “الدول الغربية تريد أداء دور الوسيط” قائلا: ” حن لسنا ضد ذلك، لكن لدينا خطوط حمر”.

واتهم لافروف الدول الغربية بـ”إغراق أوكرانيا بالأسلحة” من خلال الشحنات الموجهة إليها”.

كما أضاف بالقول: “يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تبقينا منخرطين في العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة”.

وأعرب لافروف عن صدمته بمدى العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا على خلفية دخول قواتها أوكرانيا.

معتبرا أن “كل هذا غير متعلق بأوكرانيا، بل بالرغبة بنظام عالمي تريد الولايات المتحدة الهيمنة عليه”.

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