روسيا تتوعد أوكرانيا بهجمات أضخم
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الانفجارات الضخمة التي هزت العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية ناجمة عن قصف نفذته قواتها.
وفي هذا السياق، توعدت الدفاع الروسية بهجمات أعنف في حال استمرار الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
كما سُمع في كييف ليل الخميس الجمعة دوي انفجارات قوية، بعد أن دوت صفارات الإنذار في شتى أرجاء أوكرانيا.
وهذه أعنف انفجارات شهدتها كييف منذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية قبل نحو أسبوعين.
الى جانب ذالك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستكثف غاراتها على كييف، ردا على هجمات داخل الأراضي الروسية، تنفيذا لتهديد أعلنته في وقت سابق.
وأوضحت: “عدد وحجم الهجمات الصاروخية على كييف ستزداد ردا على هجمات القوات الأوكرانية بحق القوات الروسية”.
وهذا في إشارة أيضا إلى الهجوم الصاروخي الذي دمر الطرّاد “موسكفا” في البحر الأسود.
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روسيا تدمر بالكامل مطار دنيبرو في أوكرانيا
كما دمر قصف روسي، الأحد الماضي، مطار دنيبرو في شرق أوكرانيا، بالكامل، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام “هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط”، مضيفا: “نعمل على إحصاء الضحايا”.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية. دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.
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زيلينسكي: مستعدون للمفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا، بعد توقفها إثر أحداث بوتشا.
وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، في كييف: “نحن مستعدون للقتال والبحث بشكل مواز لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية”.
وكان الرئيس الأوكراني، قد قال في وقت سابق إنه من الصعب التفاوض مع روسيا بعد الفظائع التي اتهم الأخيرة بارتكابها في بلدة بوتشا قرب كييف.
كما أوضح زيلينسكي في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد: ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.
يأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 45 بمزيد من القتلى والجرحى من الطرفين.