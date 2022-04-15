روسيا تتوعد أوكرانيا بهجمات أضخم

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الانفجارات الضخمة التي هزت العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية ناجمة عن قصف نفذته قواتها.

وفي هذا السياق، توعدت الدفاع الروسية بهجمات أعنف في حال استمرار الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

كما سُمع في كييف ليل الخميس الجمعة دوي انفجارات قوية، بعد أن دوت صفارات الإنذار في شتى أرجاء أوكرانيا.

وهذه أعنف انفجارات شهدتها كييف منذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية قبل نحو أسبوعين.

الى جانب ذالك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستكثف غاراتها على كييف، ردا على هجمات داخل الأراضي الروسية، تنفيذا لتهديد أعلنته في وقت سابق.

وأوضحت: “عدد وحجم الهجمات الصاروخية على كييف ستزداد ردا على هجمات القوات الأوكرانية بحق القوات الروسية”.

وهذا في إشارة أيضا إلى الهجوم الصاروخي الذي دمر الطرّاد “موسكفا” في البحر الأسود.

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