روسيا تخفض صادراتها النفطية في أوت

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط. بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وقال في بيان “في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس. بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية”.

وكانت السعودية قد أعلنت، قبل قليل، نقلا عن مسؤول في وزارة الطاقة أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا. الذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري، لشهر آخر في أغسطس، مع إمكانية تمديده.