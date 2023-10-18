روسيا تدعو الكيان الصهيوني الى فتح الممرات الانسانية على الفور

دعت روسيا الكيان الصهوني، إلى فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء:

“ندعو الجانب الصهيوني أن يضع نصب عينيه القانون الإنساني الدولي، حيث تكون في مركز الصدارة حياة السكان المدنيين الفلسطينيين ومواقع البنية التحتية الحيوية والطبية ذات القدرات المتواضعة أصلا”.

مؤكدا ان امكانية وصول المساعدات الإنسانية يجب ضمانها فورا”

وتابع ذات المتحدث: “ندعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وفتح الممرات لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المنكوبة من الجيب الفلسطيني وخروج المدنيين، وكذلك إلى وقف العنف ضد المدنيين فورا بغض النظر عن أماكن إقامتهم”.

وفي وقت سابق لم يتبن مجلس الأمن الدولي بسبب موقف الدول الغربية، التعديل الروسي على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في قطاع غزة، والذي كان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.