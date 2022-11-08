روسيا ترحب بانضمام الجزائر إلى “بريكس”

أعلن المبعوث الخاص لرئيس روسيا لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ترحيب موسكو باعتزام الجزائر الانضمام إلى “بريكس”.

كما نقل موقع “سبوتنيك” قول ميخائيل بوغدانوف، بمؤتمر صحفي، “بالطبع، نرحب برغبة شركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل بالانضمام إلى عمل تنسيقات “بريكس”. ومنظمة شنغهاي للتعاون. تابعا “لقد أقمنا حوار ثقة مع الجزائر، وهو مدعوم”. “لكن هذه القضية (إضافة أعضاء جدد إلى بريكس) في إطار العمل الجماعي”.

في حين، أضاف بوغدانوف، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد يزور روسيا، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق على المواعيد.

للإشارة، تقدّمت الجزائر، أمس الاثنين، بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية الجزائرية. حيث أعلنت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي، في “فوروم الإذاعة”، أن “الجزائر قدّمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس”.

وأوضحت زروقي تقول: “كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة “بريكس” في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري للمشاركة فيها”.

كما يجدر الذكر، أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، جدد الشهر الماضي قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة للمجموعة.

ومن جانبه ، صرح السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفايف، أن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى المجموعة.

وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن “روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى المجموعة.