روسيا تستعد لطرح أول لقاح ضد كورونا في العالم قبل 10 أوت

كشفت وكالة تاس الروسية، أن روسيا تهدف إلى أن تصبح الدولة الأولى في العالم التي توافق على لقاح فيروس كورونا.

وقال مسؤولون روس، إنهم يعملون من أجل الموافقة على لقاح كورونا فى 10 أوت أو حتى قبل هذا الموعد، حسب تقرير لشبكة “CNN”.

وأضاف المسؤولون، بمن فيهم كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا تهدف إلى أن تصبح الدولة الأولى في العالم التي يتم الموافقة على لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا، وهو اللقاح الذى يقوم بتطويره معهد الجمالية ومقره موسكو.

وأورد ديميترييف: “يركز علماءنا ليس على كونهم الأوائل في الموافقة على اللقاح، ولكن على حماية الناس”.

وأضافت وزارة الصحة الروسية، إن المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا ، والذى يطوره مركز جمالي القومي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة على وشك الانتهاء.

وسيتم تسجيل اللقاح بعد انتهاء الاختبارات.

وقال ألكسندر جينتسبورج، مدير المركز في وقت سابق إنه كان من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح قبل 28 جويلية، بينما أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن المرحلة الثانية ستنتهي في 3 أوت 2020.

و يذكر أن روسيا قد ادعت في وقت سابق أنها الدولة الأولى التي أكملت التجارب البشرية على لقاح فيروس كورونا ،و يبدو أن روسيا تتقدم على الدول الأخرى في سباق لقاحات فيروس كورونا .

فقبل بضعة أيام، أعلنت جامعة سيتشينوف الروسية، أنها أكملت بنجاح التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز جمالية الوطني لأبحاث الوبائيات وعلم الأحياء الدقيقة.

ومن المقرر أن تبدأ البلاد تجارب بشرية على لقاح فيروس كورونا الثاني، حسب ذات المصادر.