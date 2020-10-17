روسيا تستعد للبدء بعمليات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، أمس الجمعة، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي بدأت فيه جائحة كورونا بالتفاقم في روسيا مع دخول موسم “أمراض الشتاء”.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، لم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقال وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، في تصريح على الهواء بثته القناة الروسية الأولى، إنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا بنهاية نوفمبر.

وأضاف الوزير، أن مصنعي الدواء قد أكدوا أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة سيبدأ بحلول شهر نوفمبر المقبل.

مؤكدا أنه من الضروري تجهيز قوائم اليوم، للفئات التي يجب تطعيمها.

هذا وقد أكد مدير مركز “غاماليا”، أنه في حالة نجاح التطعيم الجماعي، فإن انتشار فيروس كورونا في روسيا سيتوقف بحلول نوفمبر 2021.