روسيا تستـأنف رحلاتها الجوية بعدما أوقفتها بسبب كورونا

استأنفت روسيا رحلاتها الجوية اليوم الثلاثاء، مع تسع دول كانت قد أوقفتها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.

وأعلنت روسيا عن استئناف الرحلات، إلى جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج، عمان، سلوفينيا، تونس، السويد وتايلاند.

في هذا السياق، استأنفت الحركة الجوية الى عمان، عن طريق رحلتين في الأسبوع من موسكو إلى مسقط، والى تونس بواقع سبع رحلات إسبوعيا من موسكو الى المنستير.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من اليوم رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة.

كما زادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا، مقدونيا، فرنسا.

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