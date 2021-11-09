روسيا تستـأنف رحلاتها الجوية بعدما أوقفتها بسبب كورونا
استأنفت روسيا رحلاتها الجوية اليوم الثلاثاء، مع تسع دول كانت قد أوقفتها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.
وأعلنت روسيا عن استئناف الرحلات، إلى جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج، عمان، سلوفينيا، تونس، السويد وتايلاند.
في هذا السياق، استأنفت الحركة الجوية الى عمان، عن طريق رحلتين في الأسبوع من موسكو إلى مسقط، والى تونس بواقع سبع رحلات إسبوعيا من موسكو الى المنستير.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من اليوم رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة.
كما زادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا، مقدونيا، فرنسا.
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فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 39400 إصابة جديدة و1190 وفاة
كما أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39400 إصابة جديدة و1190 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 8834495 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 248004 حالة بعد تسجيل 1190 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.
كما تعافى 25582 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7587560 حالة شفاء.
هذا وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما استكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.
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