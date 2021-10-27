روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا لليوم الثاني

سجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أرقاما قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا. تحاوزت الألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.

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