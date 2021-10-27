إعــــلانات
أخبار العالم

روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا لليوم الثاني

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا لليوم الثاني
  • 150
  • 0

سجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أرقاما قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا. تحاوزت الألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.

طالع أيضا:

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/uJHxb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر