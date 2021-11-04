روسيا تسجل لأول مرة رقما قياسيا في الوفيات بكورونا
سجّلت روسيا 40 ألف و 217 اصابة جديدة و ألف و 200 حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة.
في السياق ذاته،لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا فوق عتبة الـ40 ألفا، مع رصد ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في عدد الوفيات.
كما أعلنت االسلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 40217 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
بالمقابل اقتربت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لأول مرة من عتبة الـ1200 حالة، بتسجيل 1195 حالة وفاة جديدة.
إلى جانب ذالك تماثل 31928 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.
و إجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و673860 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 243255 حالة وفاة وسبعة ملايين و477366 حالة شفاء.
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كما أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 39008 إصابة جديدة و1178 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
في الشأن ذاته ارتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى8593200 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 240871 حالة بعد تسجيل 1178 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.
كما تعافى 30905 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى7412631 حالة شفاء.
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روسيا تفرض عطلة لمدة أسبوع للحد من انتشار كورونا
من جانبها قررت السلطات الروسية فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر .تمتد من 30 أكتوبر إلى غاية 7 نوفمبر المقبل للحد من انتشار كورونا.
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