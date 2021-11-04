روسيا تسجل لأول مرة رقما قياسيا في الوفيات بكورونا

سجّلت روسيا 40 ألف و 217 اصابة جديدة و ألف و 200 حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة.

في السياق ذاته،لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا فوق عتبة الـ40 ألفا، مع رصد ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في عدد الوفيات.

كما أعلنت االسلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 40217 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بالمقابل اقتربت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لأول مرة من عتبة الـ1200 حالة، بتسجيل 1195 حالة وفاة جديدة.

إلى جانب ذالك تماثل 31928 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

و إجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و673860 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 243255 حالة وفاة وسبعة ملايين و477366 حالة شفاء.

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عدد الوفيات بفيروس كورونا في روسيا يتجاوز الألف حالة

كما أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 39008 إصابة جديدة و1178 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.