روسيا تسجل 1192 وفاة وأكثر من 40 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 40 ألف و 735 أصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1192 حالة وفاة. مقابل 1195 وفاة أمس ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

بالمقابل تماثل 28605 مرضى في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

في السياق ذاته،أجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 211.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 666 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

كما تلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس.

في حين استكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

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روسيا تسجل لأول مرة رقما قياسيا في الوفيات بكورونا

كما سجّلت روسيا 40 ألف و 217 اصابة جديدة و ألف و 200 حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة.

في السياق ذاته،لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا فوق عتبة الـ40 ألفا، مع رصد ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في عدد الوفيات.

كما أعلنت االسلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 40217 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بالمقابل اقتربت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لأول مرة من عتبة الـ1200 حالة، بتسجيل 1195 حالة وفاة جديدة.

إلى جانب ذالك تماثل 31928 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

و إجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و673860 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 243255 حالة وفاة وسبعة ملايين و477366 حالة شفاء.