روسيا.. تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 25133 إصابة جديدة و929 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات في روسيا.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7662560 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 212625 حالة بعد تسجيل 929 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية أكبر عدد من اصابات فيروس كورونا بالعاصمة موسكو بـ3589 حالة، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ بـ2187 حالة ومقاطعة موسكو 1410 حالة.

هذا وتماثل 19661 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر.