روسيا..تسجيل  38823 إصابة جديدة و1219 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 38823 إصابة جديدة و1219 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 9070674إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 255386 حالة بعد تسجيل 1241 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 29821 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7784585 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا

فيما استكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، كما يقدر مستوى المناعة الجماعية في روسيا بـ49%.