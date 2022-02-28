روسيا تضع مراكز التحكم بالثالوث النووي في حالة تأهب
أعلن خبر عاجل تداولته وكالات دولية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كشف، اليوم الاثنين. أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.
وقال شويغو إنه قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذا لأمره. بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.
وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا”.
وقد كشف خبر عاجل تداولته وسائل إعلام دولية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.
وجاءت أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقد قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية. “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء”.
وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.
كما قال ميدينسكي، وهو مساعد الرئيس الروسي، في تصريح للحصفيين: “نقترح بهدوء ما يلي. حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل. وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)”.
وأضاف: “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار رد من الجانب الأوكراني”.
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انطلاق المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني
انطلقت اليوم الاثنين، المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا. والتي كانت من المفروضص أن تتم أمس الأحد.
وقال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الذي حضر إلى مكان إجراء المحادثات. إن الوفدين الروسي والأوكراني يمكن أن يشعرا بالأمان، مؤكدا استعداد الطرف البيلاروسي لتنفيذ كل طلبات الوفدين.
وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال موجز صحفي. عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين أمس الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة.
ورفض بيسكوف الكشف عن المطالب التي سيوجهها الجانب الروسي إلى الوفد الأوكراني. مشيرا إلى أن “المحادثات يجب أن تجري في هدوء”.
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي عين كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع ممثلي كييف. بسبب كفاءاته العالية وخبراته.
وذكر أن مدينسكي يشغل منصبا “ذا دلالة” وبالتالي يعد ممثلا روسيا من المستوى الرفيع جدا.
وقد وصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما ذكرت وكالة “نوفوستي”.
وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من: وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف. رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “خادم الشعب” الحاكم دافيد أراخاميا؛ نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي. مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك؛ النائب رستم عمروف. النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين.
أما الوفد الروسي، الذي وصل إلى أراضي بيلاروس في وقت سابق، يترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي. ويضم في عضويته مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية. والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.