روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا
أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن طردها لأربعة عشرة دبلوماسيا بلغاريا، كشخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أن “هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفًا في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا”.
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روسيا..ردنا على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما جدا
كما أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردا على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جدا
وحسب قناة روسيا اليوم الإخبارية، صرح مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي. أن الجانب الروسي لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته.
وأضاف بيريتشيفسكي أن بلاده تحتفظ بالحق في تشديد إجراءاتها الخاصة. والحكومة الروسية تدرس الخطوات في هذا الشأن.
للإشارة فإن الدول الغربية فرضت مجموعة من العقوبات على روسيا. على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فيفري الماضي.
لافروف: سنحقق كافة أهدافها العسكرية في أوكرانيا
كما أكد سيرغي لافروف، أن روسيا ماضية في تحقيق كافة أهدافها العسكرية في أوكرانيا
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهداف، ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
و قال لافروف لبلينكن: “روسيا ستحقق كافة أهداف ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا.”
كما جدد لافروف التأكيد على ثبات نهج روسيا المبدئي في العملية العسكرية في جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، وأن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهدافها ومهامها.
لافروف: نبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن الأمن لبلادنا
كما قال سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده تبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن أمنها وتطورها.
وأوضح وزير الخارجي الروسي خلال اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا:”نبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن الأمن لروسيا.”
كما أكد على أهمية التعاون بين دول منظمة شنغهاي، مشيرا إلى دعم موسكو للشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة.
وفي هذا السياق، اضاف وزير الخارجية الروسي، أن قادة دول منظمة شنغهاي اتفقوا على خطة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
بالمقابل أكد لافروف، أن العملة الأمريكية لم تعد موثوقة وواشنطن تستغل عملتها في الضغط على عدد من الدول.
الى جانب ذالك كشف عن اتفاق بلاده مع دول إفريقية على اعتماد العملات المحلية للتبادل التجاري المشترك.