روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن طردها لأربعة عشرة دبلوماسيا بلغاريا، كشخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أن “هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفًا في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا”.

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