روسيا تطرد 60 دبلوماسيا وتغلق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ

قررت اليوم الخميس روسيا طرد طرد 60 دبلوماسيا أميركيا وغلق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ.

وجاء هذا القرار رد على طرد الدبلوماسيين الروس من أمريكا على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات التي ستتخذها موسكو تشمل طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين .

وأضاف لافروف أنه بالنسبة للدول الاخرى سيبكون متطابقا للجميع في ما يتعلق بعدد الأشخاص الذي سيتم طردهم من روسيا .

وقد كانت واشنطن قد اعلنت الإثنين طرد 60 ديبلوماسيا ووغلق القنصلية الروسية العامة في سياتل

في إطار تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وإبنه يوليا في 4 مارس ببريطانيا