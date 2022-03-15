روسيا تعاقب بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

فرضت روسيا عقوبات على الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، في مسعى من موسكو إلى الرد على إجراءات فرضها الغرب بعد انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، فقد تم وضع وضع الرئيس الأميركي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على قائمة الممنوعين من دخول روسيا.

إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية “سي.آي.إيه” وليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين.

وحسب وكالة رويترز، تضم “قائمة الممنوعين” 13 فردا، مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

كما شملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن. وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

هذا وفرضت أمريكا، عقوبات، على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتن، ووزير خارجيته سيرغي لافروف. ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها في الغرب، عقوبات على أثرياء روس يقال إنهم مقربون من بوتن.

وفرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو. فيما تتجه واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت التحرك العسكري الروسي.

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