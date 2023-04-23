روسيا تعتزم التخلي عن اليورو والدولار في التسويات الطاقوية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تعتزم في المستقبل التخلي عن اليورو والدولار لصالح اليوان والروبل. وستنتقل إلى العملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة.

وأوضح نوفاك، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الإتجاه تغير كثيرا من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو. وذلك بسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة هاتين العملتين في حسابات روسيا. قائلا “سننتقل فقط إلى الروبل واليوان”.

كما أضاف أنه سيستمر العمل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يدفع قيمة الغاز بالجوان. وجزئيا بالنسبة للنفط، وجاري كذلك التسديد بالروبل. مشددا على أن روسيا ستواصل تطوير هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن حاليا هناك اهتمام كبير بشراء موارد الطاقة الروسية، مبرزا انه أصبح من الضروري إنشاء آليات تسوية تعتمد فقط على العملات المرخصة.