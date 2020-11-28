روسيا تعلن بدء تسليم لقاح “سبوتنيك V” إلى دول إفريقية

أعلنت روسيا، عن بدء تسليم لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا المستجد، إلى دول إفريقية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن “الاهتمام باللقاح الروسي كبير، وهناك الكثير من الطلبات، نود تلبية جميع الطلبات التي تلقيناها من أصدقائنا الأفارقة”.

كما أعلن صندوق الإستثمار المباشر الروسي، عن اتفاق مع شركة تصنيع الأدوية الهندية “Hetero” على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح “سبوتنيك-V”.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فمن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول العام المقبل.

للتذكير، أكد مركز “غاماليا” الذي يعمل على إنتاج اللقاح، أن فعالية “سبوتنيك – V” تجاوزت 95 بالمائة، بعد 42 يوما من التجارب.