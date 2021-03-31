روسيا تعلن عن أوّل لقاح ضد كورونا لحماية الحيوانات

سجلّت روسيا أوّل لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا حسبما أعلتنه هيئة روسل خوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية.

وقالت الهيئة أنه لدى روسيا ثلاثة لقاحات لحماية البشر من الفيروس أشهرها “سبوتنيك في”، وأقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين.

وأضافت الهيئة، إن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم “كارنيفاك-كوف”.

وقال نائب رئيس الهيئة كونستانتين سافنكوف، إن التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها.

وأضاف، أن “نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة، وأن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طوّرت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100 بالمئة من الحالات”.

وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر ، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أفريل.