روسيا..تعليمات بوقف إطلاق النار مؤقتا في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.

وأضاف بيان الوزارة الذي نقله موقع “روسيا اليوم”، انه وفقا لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقت القوات تعليمات بشأن وقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم الجمعة.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

من جانب اخر أبدت أوكرانيا، رفضها لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار المؤقت على طول خط التماس في أوكرانيا.