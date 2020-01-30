روسيا تغلق حدودها مع الصين بعد تفشي فيروس كورونا

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روسيا تغلق حدودها مع الصين بعد تفشي فيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، غلق حدودها في الشرق الأقصى مع الصين، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوما يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت روسيا، قد أعلنت مساء الأربعاء، أنها ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا.

كما سيتم اتخاذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين، فى موعد لا يتجاوز يوم الجمعة.

وسيتم عرض وضع الجامعات الروسية بهدف تمديد العطلات للطلاب الصينيين، حسب نفس المصدر.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم 5 مناطق في روسيا، بتمديد إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع الصين حتى 1 مارس القادم.


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