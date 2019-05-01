روسيا تفتح باب التجنيس لمواطني أوكرانيا و3 دول عربية

وقع الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتن”، اليوم الأربعاء، مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني أوكرانيا وأفغانستان، و3 دول عربية.

ووفق بيان صادر عن الكرملين، جاء بالمرسوم، منح الجنسية الروسية، لمواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان.

ويتعلق الأمر بالمواطنين المولودين على الأراضي الروسية، وأطفالهم بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآبائهم.

وتضمن المرسوم، تسهيلات في قانون الجنسية لمواطني أوكرانيا، الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى.

وولدوا واقاموا بشكل دائم على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الروسيتين، وغادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014.

ويأتي قرار بوتن، بعد أيام عن تحقيق الممثل الكوميدي، “فولوديمير زيلينكسي”، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، “غريغوري كاراسين”، أن فوز “زيلينسكي” في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، يظهر أن الاوكرانيين “صوتوا من أجل التغيير”.

وأثار “بوتن” إمكانية مقابلة الرئيس الأوكراني المنتخب، في إشارة إلى نية موسكو تحسين العلاقات مع العاصمة الأكرانية كييف.

وكانت العلاقات بين موسكو وكييف، قد عرفت توترا، بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.