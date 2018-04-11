روسيا تفشل في إرسال خبرائها إلى سوريا

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روسيا تفشل في إرسال خبرائها إلى سوريا
بقلم هواري شالخ

فشلت روسيا في مشروع إرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بلدة دوما في سوريا، وذالك لعدم حصولها على الأصوات الكافية  في مجلس الأمن الدولي.

وصوت لصالح المشروع عضوان دائمان: روسيا والصين، إضافة إلى أثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا.

بينما صوت ضد المشروع ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذلك بولندا وامتنعت ست دول عن التصويت.

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