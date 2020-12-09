روسيا تقدم بيانات لقاحها الثاني لمنظمة الصحة العالمية

قدمت روسيا البيانات المطلوبة لإعتماد لقاحها الثاني ضد فيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية، والذي يحمل إسم “إيبي فاك كورونا”.

وصرحت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا: “سُلمت إلى منظمة الصحة العالمية يوم أمس مستندات لقاح روسي آخر، وهو “إيبي فاك كورونا”، ونحن في انتظار قرار المنظمة”.

هذا وشارك 1000 متطوع في اختبارات هذا اللقاح والذي طوره مخبر “فيكتور”، ضمن إطار الاختبارات السريرية في مرحلة ما بعد التسجيل.

وأكدت بوبوفا، أن جميع المشاركين في الاختبارات في حالة جيدة ولم تظهر لديهم أي أعراض سلبية.

ولقاح “إيبي فاك كورونا”، هو ثاني لقاح مضاد لكورونا سجلته روسيا بعد لقاح “سبوتنيك V” الذي طوره مركز “غاماليا” الروسي.