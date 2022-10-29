روسيا تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب

أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي رعته الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن موسكو علقت مشاركتها في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من المواني الأوكرانية.

وبحسب ما نقلت وكالة تاس، فقد شهدت شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم أكبر هجوم بالمسيرات. منذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني في فيفري الماضي، حيث وجهت روسيا أصابع الاتهام إلى بريطانيا.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الأوكراني ضد أسطول البحر الأسود. شارك في إعداده متخصصون بريطانيون، محملة لندن المسؤولية.

وأشارت إلى أن السفن التي استهدفتها المسيّرات في خليج سيفاستوبول بالقرم جزء من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. معلنة أن كاسحة ألغام تابعة للأسطول تضررت، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

كما أعلن ميخائيل رازفوجايف، حاكم مدينة سيفاستوبول الموالي لموسكو. في وقت سابق اليوم أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف منشآت أسطول البحر الأسود هو “الأكبر” منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أنه نفّذ عبر طائرات مسيّرة ومركبات سطحية موجهة عن بعد، على مياه خليج سيفاستوبول. وهي أكبر مدينة في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما تعرّض الأسطول الروسي المتمركز في ميناء تلك المدينة إلى هجوم بمسيّرة في جويلية الماضي. وفي أوت كذلك تعرضت قاعدة ساكي الجوية لهجوم.