روسيا تنقل أنظمة دفاع جوي من قواعدها في سوريا إلى ليبيا

كشفت صحيفة وول ستريت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وليبيين، أن روسيا تسحب أنظمة دفاع جوي من قواعدها في سوريا وتنقلها إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن معدات دفاع جوي روسية نقلت لقواعد في شرق ليبيا يسيطر عليها حفتر.

كما أن موسكو تدرس إمكانية تطوير منشآتها في طبرق لاستيعاب السفن الروسية.

وأعلنت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أن روسيا نقلت تواجدها العسكري من سوريا إلى ليبيا.

وأضافت المصادر ذاتها، من تصريح لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن روسيا تنقل مواردها من قاعدة طرطوس السورية إلى ليبيا.

كما نقلت سفناً وغواصات روسية في البحر المتوسط على بعد خطوتين من إيطاليا.

وأكد جويدو كروسيتو: “هذا ليس بالأمر الجيد، السفن والغواصات الروسية في المتوسط تثير القلق دائما. خاصة أنها على بعد خطوتين بدلاً من ألف كيلومتر”.