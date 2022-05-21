روسيا توقف تدفق الغاز إلى فنلندا
أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، اليوم السبت، عن توقيفها توريد الغاز إلى شركة Gasum الفنلندية.
وفي هذا السياق، تطالب شركة غازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.
وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان: “واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت”، وإيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.”
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كما أعلنت روسيا على خطوات عسكرية جديدة مفاجئة، ردا على مساعي كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن اتخاذ إجراءات عسكرية روسية جديدة عند حدودها الغربية، ردا على التحديات الأمنية القائمة هناك.
وشدد شويغو، في تصريحات صحفية على أن الوضع في الاتجاه الغربي “يتميز بتصاعد التهديدات العسكرية عند الحدود الروسية”.
مشيرا في هذا الصدد، إلى تكثيف تحليقات الطيران الاستراتيجي الأمريكي في أوروبا بـ15 ضعفا ودخول سفن حربية تابعة للولايات المتحدة بشكل منتظم إلى بحر البلطيق.
وذكر الوزير أن روسيا “تتخذ إجراءات رد مناسبة” وتعمل في هذه الظروف خصوصا على تحسين تشكيلات قواتها.
مضيفا: “بحلول نهاية العام الجاري سيتم إنشاء 12 وحدة عسكرية خاصة في المنطقة العسكرية الغربية”.
كما أكد أن هناك خططا لتسليم أكثر من ألفي قطعة من هذه الأسلحة والمعدات إلى الجيش في العام الجاري.
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روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق
كما كشفت وزارة الخارجية الروسية،اليوم الثلاثاء، عن انسحاب روسيا من مجلس دول بحر البلطيق، لكن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة.
وذلك حسب بيان الخارجية الروسية، الذي جاء فيه بأنه ردا على الأعمال العدائية، بعث وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف
برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وكذلك إلى أمانة المجلس في ستوكهولم بإشعار بالانسحاب من المنظمة،
وفي نفس الوقت قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق.
وحسب نفس البيان، فإن إنهاء العضوية في مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا في المنطقة.
مضيفا تشديده على أن محاولات طرد روسيا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل.
واضاف نفس المتحدث، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية، وتنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي هي تراث مشترك وحماية مصالح المواطنين.
وختم ذات البيان: “ان الدول الغربية، ودعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية، احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية، وهم يخططون ليكون عمله على حساب المصالح الروسية”.