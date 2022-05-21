روسيا توقف تدفق الغاز إلى فنلندا

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، اليوم السبت، عن توقيفها توريد الغاز إلى شركة Gasum الفنلندية.

وفي هذا السياق، تطالب شركة غازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.

وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان: “واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت”، وإيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.”

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