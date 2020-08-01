روسيا تُبشر العالم.. الانتهاء من تطوير لقاح ضد كورونا

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روسيا تُبشر العالم.. الانتهاء من تطوير لقاح ضد كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الوزير قوله في تصريح للصحافيين: “تم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، التي طورها مركز غامالي الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إعداد الوثائق الضرورية لتسجيل اللقاح رسميا”.

وسيتم استخدام هذا اللقاح بعد تسجيله، لتطعيم العاملين في القطاع الطبي وفي المدارس في المقام الأول، حسب الوزير.

وستبدأ عملية الإنتاج التجاري للقاح في أكتوبر المقبل، يضيف ذات المسؤول.


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