روسيا تُحَذر: العالم يسير على حافة الهاوية
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن العالم “يسير على حافة الهاوية” في ظل الوضع المتعلق بضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وفي هذا السياق أضافت “زاخاروفا” حسب ما نشره موقع روسيا اليوم: “يبدو لي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع مشكلة الطاقة النووية -بما في ذلك عواقب الكوارث التي من صنع الإنسان بشكل عام- يجب أن تفهم أن العالم يسير على حافة الهاوية.
وتابعت: هذه ليست تجارب خطيرة للعلماء يوظفونها لصالح العالم والتنمية والبحث عن مصادر طاقة بديلة، ولكن هذه أعمال إجرامية لنظام كييف كجزء من أنشطتهم الخارجة عن القانون تمامًا، وهي مدمرة، وعواقبها لن تقتصر على حدود جغرافية معينة.
ووفقا لذات المصدر، شددت “زاخاروفا” أن قرار منع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش دولي لمحطة زابوروجيه، وهو غير مسؤول، ويترتب عليه عدد من الأحداث الخطيرة”.
طالع ايضا:
روسيا تدير ظهرها لـ5 بلدان جديدة.. تعرف عليها
كما أدرجت الحكومة الروسية اليوم الجمعة، 5 دول جديدة على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، ويتعلق الأمر بكل من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي، أن “القائمة التي صادقت عليها الحكومة الروسية. لا تعد وثيقة نهائية ويمكن توسيعها في أي وقت.
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج”.
كما أضاف بيان مجلس الوزراء الروسي إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن للبعثات الدبلوماسية للدول غير الصديقة توظيفهم في الأراضي الروسية يختلف من دولة لأخرى.
فمن الممكن لليونان توظيف 34 شخصا، والدنمارك 20 شخصا، وسلوفاكيا 16 شخصا.
أما سلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.
روسيا تحذر أوروبا من عواقب كارثية
كما حذّرت روسيا من عواقب كارثية على أوروبا، اليوم الاثنين، بعد إقدام القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا.
وفي هذا السياق اتهمت الرئاسة الروسية اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية
بالوقوف وراء قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا محذرة من “عواقب كارثية” على أوروبا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية “
من قبل القوات المسلحة الأوكرانية قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
“ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.