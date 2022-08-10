روسيا تُحَذر: العالم يسير على حافة الهاوية

حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن العالم “يسير على حافة الهاوية” في ظل الوضع المتعلق بضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وفي هذا السياق أضافت “زاخاروفا” حسب ما نشره موقع روسيا اليوم: “يبدو لي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع مشكلة الطاقة النووية -بما في ذلك عواقب الكوارث التي من صنع الإنسان بشكل عام- يجب أن تفهم أن العالم يسير على حافة الهاوية.

وتابعت: هذه ليست تجارب خطيرة للعلماء يوظفونها لصالح العالم والتنمية والبحث عن مصادر طاقة بديلة، ولكن هذه أعمال إجرامية لنظام كييف كجزء من أنشطتهم الخارجة عن القانون تمامًا، وهي مدمرة، وعواقبها لن تقتصر على حدود جغرافية معينة.

ووفقا لذات المصدر، شددت “زاخاروفا” أن قرار منع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش دولي لمحطة زابوروجيه، وهو غير مسؤول، ويترتب عليه عدد من الأحداث الخطيرة”.

طالع ايضا:

روسيا تدير ظهرها لـ5 بلدان جديدة.. تعرف عليها