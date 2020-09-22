روسيا تُعلن عن إختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن إجراء تجارب سريرية على لقاح جديد ضد فيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اللقاح الجديد من إنتاج مركز تشوماكوف الطبي الروسي.

وجاء في بيان للوزارة الروسية، أمس الإثنين، أن أزيد من 3 آلاف متطوع، سيشاركون في التجارب السريرية للهذا اللقاح.

وستبد التجارب السريرة على اللقاح قريبا في مدن كيروف وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك الروسية، وسيبقى المتطوعون تحت العزل الصحي لمدة 16 يوما بعد التلقيح.

وقال المدير العام لمركز تشوماكوف، آيدار إيشمحمدوف: “نخطط لإتمام التجارب السريرية في نوفمبر المقبل”.

للتذكير، سجلت روسيا أول لقاح لها ضد فيروس كورونا في العالم في أوت الماضي، والذي تم تطويره من قبل مركز غاماليا العلمي.