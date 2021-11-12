روسيا..حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الألف حالة يوميا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 40123 إصابة جديدة 1235 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى8992595 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 252926 حالة بعد تسجيل 1235 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 33645 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7720962 حالة شفاء.

ووفقا للبيانات الرسمية، تلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.