روسيا: 779وفاة وأزيد من 22 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

سجلت روسيا اليوم الاثنين أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.فيما نزل عدد الوفيات اليومية تحت عتبة الـ800 للمرة الأولى منذ 6 أيام.

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة اليوم بلغت 22236 إصابة و779 وفاة.مقابل 22498 إصابة و805 وفيات في اليوم السابق.

بذلك ارتفع إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و443149، منها 204679 حالة وفاة.وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا في حالات كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 3378 إصابة و61 وفاة.مقابل 3275 إصابة و59 وفاة أمس.

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