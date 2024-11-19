أفادت وكالة رويترز أن روسيا تشرع في صناعة ملاجئ متنقلة مقاومة للأسلحة والهجمات النووية.

وأكدت أن الملاجئ المتنقلة تتم صناعتها بكميات كبيرة وهي مضادة لقنابل الموجات الصدمية والإشعاع الناتج عن انفجار نووي

ووفقا للمصدر ذاته فإن الملاجئ المتنقلة هي عبارة عن حاوية شحن مدرعة تتكون من وحدتين، غرفة تتسع لـ 54 شخصًا وغرفة تقنية. وانطلقت عملية الإنتاج التسلسلي للملجأ المتنقل في مدينة دزيرجينسك بمحافظة نيجني نوفغورود الروسية.

وجاء قرار صناعة ملاجئ نووية محصنة بالتزامن مع إعلان أمريكا السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها لقصف الأراضي الروسية. وتزامنا مع توقيع الرئيس الروسي بوتين اليوم على مرسوم يعدل شروط استخدام موسكو للأسلحة النووية. يضيف المصدر نفسه.

ويجيز المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم استخدام الأسلحة النووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.