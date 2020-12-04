رومانيا تعلن موافقتها على التطعيم ضد كورونا

أعلن الرئيس الروماني، كلاوس فرنر يوهانس، موافقة حكومته على خطة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ورجح الرئيس الروماني وصول الدفعة الأولى من اللقاح، وهي حوالي مليون جرعة، أوائل العام المقبل.

وقال يوهانس، في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني رومانيا جورنال، أن نسبة عالية من العاملين في القطاع الصحي يعتزمون التطعيم.

وأوضح الرئيس الروماني أن تلقيح عدة ملايين من الأشخاص في أيام قليلة يتطلب فتح أكبر عدد من مراكز التطعيم.

ولفت الرئيس الروماني، كلاوس فرنر يوهانس، إلى أنه سيتم تسجيل المواطنين إلكترونيا من أجل التطعيم.

ووقع وزير المالية الروماني فلورين كتسو، في 25 نوفمبر الماضي، على دفعة أولية بـ12 مليون يورو لشراء لقاح كورونا.