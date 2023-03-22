رومانيا تفكك جماعة إجرامية ساعدت 300 حراڤ على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا (DIICOT)، جنبًا إلى جنب مع شرطة البلاد. عن تفكيك مجموعة تهريب مهاجرين ساعدت ما يقرب من 300 مهاجر في الوصول بشكل غير قانوني. إلى بلدان منطقة شنغن عبر رومانيا.

وقال المحققون إن المجموعة المكونة من حوالي 15 شخصًا تشكلت في صربيا من قبل الصرب والرومانيين الذين استقدمواأشخاصًا. خاصة من مراكز اللاجئين في صربيا وساعدوهم على عبور الحدود مع رومانيا. مقابل مبالغ تتراوح بين 500-1000 أورو للفرد.

كما أشارت DIICOT إلى أنه في الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومارس من هذا العام، شكل العديد من الأشخاص. من مواطني رومانيا والصرب، مجموعة إجرامية منظمة ساعدت الأشخاص على عبور الحدود الرومانية. ثم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بشكل غير قانوني.

وأشارت مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب إلى أن أعضاء هذه المجموعة الإجرامية قاموا بنقل المهاجرين. من أجل العبور الاحتيالي للحدود مع صربيا في كاراك سيفيرين.

بعد ذلك، تم نقل المهاجرين إلى مقاطعة تيميتش، حيث ساعدهم أشخاص آخرون للوصول إلى دول أوروبية أخرى بشكل غير قانوني.

تتعامل السلطات في رومانيا وبلغاريا باستمرار مع تدفق المهاجرين الذين يعبرون حدود هذين البلدين من أجل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقد أصبحت القضية مشكلة كبيرة للمفوضية الأوروبية أيضًا. في الآونة الأخيرة. حيث أعلنت المفوضية أنها ستساعد دول البلقان على حماية حدودهما بشكل أفضل. مع تعزيز مشروعين تجريبيين يهدفان إلى وقف عمليات الدخول غير النظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولاحظت مفوضية الاتحاد الأوروبي أثناء إعلانها عن “المشروع التجريبي” في 20 مارس. أن “تعزيز الحدود الخارجية مع تدابير المراقبة المعززة التي سيتم تنفيذها على الحدود البلغارية التركية يمثل أولوية رئيسية”.

كما سيستخدم المشروع تدابير إضافية من أجل تشديد الرقابة على الحدود. بما في ذلك نشر الكاميرات وكذلك دوريات المركبات ، من بين أمور أخرى ، لمراقبة حركة المهاجرين.