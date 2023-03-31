رومان مولينا:”الجزائر ستستفيد من لاعبين جدد لهذا السبب!”

كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا، عن اعتزام لاعبين فرانكو جزائريين، بصفوف الفئات الشابة للمنتخب الفرنسي، تغيير جنسيتهم الرياضية.

والانضمام لصفوف المنتخب المنتخب الوطني، بعد تعرضهم لعدة ضغوطات، أبرزها عدم السماح لهم بالصوم في شهر رمضان.

وكتب الصُحفي الاستقصائي رومان مولينا، اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر: “العديد من اللاعبين قرروا التوقف عن اللعب مع المنتخبات الفرنسية في الفئات الشابة”.

وأضاف الصحفي مولينا: “اللاعبون يعانون بسبب التضييقات التي يتعرضون لها بسبب صيام شهر رمضان، ومن المنتظر أن تستفيد الجزائر من 3 لاعبين شباب جُدد”.