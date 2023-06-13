روما يثمن صفقة عوار

نوه نادي روما الإيطالي، بأهمية الصفقة التي أبرمها بتعاقده مع الدولي الجزائري حسام عوار، على المدى الطويل، بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.

وثمّن الحساب الرسمي لـ “أ أس روما”، اليوم اليوم الثلاثاء، صفقة التعاقد مع لاعب الخضر عوار، ونشر عبر تويتر، صورة مركبة للاعبه الجديد حسام عوار بقميص الفريق، وموشحا بعلم الجزائر.

وعلّق الحساب الرسمي لروما على التغريدة بالقول: “أول جزائري سيلعب مع الجيالوروسي”.

يجدر الإشارة، سيحمل لاعب المنتخب الوطني حسام عوار الرقم 22 مع فريق العاصمة الإيطالية أ أس روما.