“روما” يستغل ثغرة “بورتو” للتعاقد مع “براهيمي” !

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن إدارة “روما” عادت للإهتمام بخدمات النجم الجزائري “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو” البرتغالي.

وأكدت ذات المصادر أن المدير الرياضي لفريق العاصمة الإيطالية “مونشي” لا يزال يصر على انتداب “براهيمي”، رغم أن الميركاتو في “إيطاليا” قد انتهى.

ولهذا السبب فإن “مونشي” يريد خطف اللاعب والحصول على موافقته للإنضمام في الميركاتو الشتوي المقبل على الأقل، خاصة وأن الجزائري يمكنه الإنضمام للفريق الإيطالي كون عقده ينتهي في جوان 2019.

يذكر أن إدارة “بورتو” ترفض وبشدة الدخول في مفاوضات مع أي فريق بشأن براهيمي وتصر على بقائه في الفريق وتسعى لتقديم عرض جديد للاعب من أجل تجديد عقده.