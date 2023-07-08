روميساء تتأهل إلى النهائي عقب الفوز على المغربية غدار 

تمكنت الملاكمة الجزائرية روميساء بوعلام من الفوز على نظيرتها المغربية رباب غدا في الدور نصف النهائي لوزن أقل من 51.

وتتجّه البطلة روميساء بوعلام بخطى ثابتة نحو اللقب العربي عقب فوز اليوم، في حين ستلاقي التونسية وئام جويني في النهائي الثلاثاء المقبل.

وأصبحت البطلة روميساء بوعلام ضمن الرياضيين المرشّحين لرفع الراية الوطنية بعدما سبق لها وأن كانت بطلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت سابقا في وهران.

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