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الرياضة

رونار يتخلى عن العارضة الفنية للمنتخب السعودي

بقلم فيصل زيان بوزيان
رونار يتخلى عن العارضة الفنية للمنتخب السعودي
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أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن قبوله إستقالة مدرب المنتخب الأول الفرنسي هيرفي رونار.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية، أن سبب إستقالة رونار من العارضة الفنية للمنتخب السعودي، يعود لتلقيه عرضا من الإتحادية الفرنسية لتولي تدريب المنتخب النسوي.

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