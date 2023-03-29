رونار يتخلى عن العارضة الفنية للمنتخب السعودي
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن قبوله إستقالة مدرب المنتخب الأول الفرنسي هيرفي رونار.
وأوضحت وسائل إعلام سعودية، أن سبب إستقالة رونار من العارضة الفنية للمنتخب السعودي، يعود لتلقيه عرضا من الإتحادية الفرنسية لتولي تدريب المنتخب النسوي.
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل سيخرج ليتحدث مع الإعلاميين الليلة بعد أن فسخ مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد عقده. https://t.co/U0oEMDZoPe
— الموجز السعودي (@saudistuff) March 28, 2023
بيان صحــفي 📝⬇️ pic.twitter.com/NyBfy3UUHs
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 28, 2023
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