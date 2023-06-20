رونالدو أمام فرصة تحقيق رقم قياسي نادر!

سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، أمام فرصة تحقيق رقم قياسي في عالم كرة القدم، لم يسبق لأي لاعب الوصول إليه تاريخيا.

وذلك بمناسبة مواجهة المنتخب البرتغالي ضد نظيره الأيسلندي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

والتي من المتوقع أن تشهد تحقيق الدون لرقم قياسي، حيث في حال مشاركته في هذه المواجهة، سيصبح أكثر لاعب شارك في المباراة الدولية برصيد 200 مباراة.

يجدر الإشارة، يتصدر رونالدو قائمة هدافي المنتخبات الوطنية برصيد 122 هدفا، وتوج مع البرتغال بلقبي اليورو 2016، ودوري الأمم 2019.