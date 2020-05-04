“رونالدو” لن يعود للتدريبات الجماعية مع “اليوفي” !

الرياضة
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“رونالدو” لن يعود للتدريبات الجماعية مع “اليوفي” !
بقلم أمير بهلول

كشفت مصادر صحفية برتغالية، أن “كريستيانو رونالدو” لن يعود للتدريبات الجماعية مع فريقه “جوفنتوس” في الوقت المحدد.

فالطائرة الخاصة لـ “كريستيانو” عالقة في مطار مدريد، ولم يمنح لها الإذن بالطياران في 3 مناسبات.

كما أن قوانين الاتحاد الإيطالي واضحة، فيتعين على كل لاعب كان خارج إيطاليا أن يبقى في الحجر الصحي لمدة 14 يوم قبل عودته للتدريبات الفردية.

وبعد أسبوع أو أكثر من التدريبات الفردية يمكنه الاندماج مع الفريق وأن يشارك في التدريبات الجماعية.

ولهذا السبب فإن عودة الدون للتدريبات الجماعية مع فريقه “جوفنتوس” لن تكون سوى في نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر “جوان”.


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