رونالدو وميسي.. من سيكون أفضل هداف لسنة 2017 !

سيكون رونالدو وميسي في واجهة “كلاسيكو الأرض” غدا السبت، بملعب “البيرنابيو” في آخر مباراة للنجمين لعام 2017.

وسيكون “الكلاسيكو” مسرحا لحسم الصراع حول لقب أفضل هداف لهذا العام.

فنجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو”، المنتشي بفوزه بالألقاب الفردية والجماعية لسنة 2017 سجل 53 هدفا.

وصاحب الحذاء الذهبي ونجم برشلونة “ليو ميسي”، سجل أيضا 53 هدفا.

وتأتي مباراة “الكلاسيكو” غدا السبت، بعد فوز الريال بمونديال الأندية، أين أصبح “الدون” الهداف التاريخي لهذه المنافسة أيضا.

وكان “رونالدو” قد حقق 5 ألقاب عام 2017، بينما حقق “ليو ميسي” لقبا واحدا.