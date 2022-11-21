رونالدو يبدي جاهزيته لخوض المونديال

أعلن أمس الأحد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن جاهزيته لخوض غمار منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر الدون عبر صفحته الرسمية عبر الفايسبوك صوراً له وهو يتدرب مع المنتخب البرتغالي وكتب:”رد فعل إيجابي”.

وأضاف رونالدو:”نفس الالتزام والتركيز الذي نضعه في كل تحد، ركز.. آمن.. أينما كنت.. البرتغال دائمًا”.

وبهذا طمأن رونالدو متابعيه بعد أن غاب عن آخر مواجهة للمنتخب البرتغالي التحضيرية للمونديال ضد نيجيريا الخميس المنصرم.