رونالدو يوافق على دخول السجن بإسبانيا لهذا السبب !!

وافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على الإتفاق الحاصل بين النجم الدولي البرتغالي السابق لريال مدريد الإسباني “كريستيانو رونالدو” والنيابة المحلية.

حيث كشفت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الرسمية الإسبانية أن الإتفاق يقضي بدفع “الدون” لغرامة مالية قدرها 19 مليون أورو إضافة إلى الحُكم عليه بالسجن لسنتين مع إيقاف التنفيذ.

وكانت موافقة مصلحة الضرائب ضرورية من أجل إقرار الإتفاق الذي بموجبه لن يتم إيداع نجم المنتخب البرتغالي السجن في الوقت الحالي مقابل إعترافه بالتهم المالية الأربعة الموجهة إليه.

وكانت وزارة المالية الإسبانية قد إتهمت “صاروخ ماديرا” بالتهرب من دفع ضرائب قدرها 14 مليون أورو بين سنتي 2011 و2014.