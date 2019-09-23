رويترز: السعودية تستعيد كامل طاقتها لإنتاج النفط بحلول الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، أن السعودية استعادت حوالي 75 بالمائة من فاقد إنتاجها للنفط، وستسترجع كامل كمياتها بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف ذات المصدر، إن إنتاج النفط السعودي من خريص يتعدى الآن 1.3 مليون برميل، وفي بقيق زهاء 3 ملايين برميل يوميا.

وتعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو، ونفذت العملية بـ10 طائرات مسيرة.

وقبل هذا الهجوم، انتج حقل خريص 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما ساعدت مصفاة بقيق على انتاج نحو 7 ملايين برميل يوميا.

وأسفر الهجوم، عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا، حسب ما أعلنه وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.

واتهمت كل من السعودية وأمريكا إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو، وهو الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.