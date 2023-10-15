روي فيتوريا: “مواجهة الجزائر صعبة ونلعب دائما من أجل الفوز”

أكد مدرب منتخب مصر، روي فيتوريا، أهمية المواجهة الودية التي تنتظر أشباله غدا الاثنين، أمام المنتخب الوطني الجزائري، بالأراضي الإماراتية.

وفي الندوة الصحفية الخاصة بالمواجهة، التي انعقدت اليوم الأحد، قال التقني البرتغالي: “مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين.. ونلعب دائما للفوز”.

كما أكد فيتوريا، بأن هدفه التأكيد على شخصية منتخب مصر، في المباريات التي يلعبها ويقدم المنتخب كرة هجومية، مضيفا: “أمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر”.

أما بخصوص اختيار الخضر، لمواجهتهم وديا رد البرتغالي روي فيتوريا: “هذا يرجع إلى رغبتنا في خوض وديات بشكل تدريجي وبشكل قوي”.

وختم مدرب الفراعنة: “وجود وفرة من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز أمر رائع لنا.”