رياح تتعدى 60 كلم/سا وأمواج تصل إلى 3 أمتار على هذه السواحل

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رياح تتعدى 60 كلم/سا وأمواج تصل إلى 3 أمتار على هذه السواحل
بقلم عايدة.ع

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الخميس،بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا على أغلب السواحل الوطنية بداية من اليوم.

وأوضحت المصالح أن البحر سيكون هائج وعلو الأمواج سيصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم الغد الجمعة.
وحسب المصدر فإن السواحل المعنية هي: أرزيو، مستغانم، تنس، مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، القالة، عنابة، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، أزفون ودلس.
كما أفادت المصالح بهبوب رياح تتعدى سرعتها 50 كلم/سا،بداية من الساعة 09:00 صباحا من نهار اليوم، إلى غاية 21:00 ليلا.
الولايات المعنية: مستغانم ،وهران، الشلف وتيبازة.


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