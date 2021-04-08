رياح تتعدى 60 كلم/سا وأمواج تصل إلى 3 أمتار على هذه السواحل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الخميس،بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا على أغلب السواحل الوطنية بداية من اليوم.

وأوضحت المصالح أن البحر سيكون هائج وعلو الأمواج سيصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم الغد الجمعة.

وحسب المصدر فإن السواحل المعنية هي: أرزيو، مستغانم، تنس، مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، القالة، عنابة، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، أزفون ودلس.

كما أفادت المصالح بهبوب رياح تتعدى سرعتها 50 كلم/سا،بداية من الساعة 09:00 صباحا من نهار اليوم، إلى غاية 21:00 ليلا.

الولايات المعنية: مستغانم ،وهران، الشلف وتيبازة.