رياح تضرب 11 ولاية وتتسبب في انهيار مبان قديمة
سرعــــــة الريــــــاح بلغـــــت 60 كلــــــم في الساعــــــة
جريح إثر انهيار مصنع قديم برويسو في الجزائر العاصمة
عرفت مختلف مناطق الولايات الشمالية هبوب رياح قوية تسببت في خسائر مادية واقتلاع الأشجار عبر محاور الطرقات بين الولايات، بالإضافة إلى سقوط لافتات إشهارية، كما سجلت خسائر مادية ببعض المباني القديمة وانهيار مصنع قديم بمدينة رويسو في الجزائر العاصمة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الرياح التي ضربت، أمس، المناطق الشمالية بسرعة 60 كلم /سا، تسببت في خسائر مادية معتبرة، أين تعرض شخص لإصابات بليغة إثر انهيار مصنع قديم، نتيجة الرياح القوية في «رويسو» بالعاصمة. المصنع كان مخصصا لبناء مشاريع تخص مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، فيما نجت ثلاث عائلات كانت تستغل المصنع مأوى لها، كما عرفت ولاية البليدة هبوب رياح قوية تسببت في خسائر مادية وسقوط الأشجار ولافتات إشهارية، مع تسجيل خسائر مادية في المباني القصديرية التي تم اقتلاعها بسبب الرياح على مستوى مدينة عين الرمانة بموزاية، أين تضررت 4 مبان نتيجة الرياح القوية، بالإضافة إلى اضطراب في تدفق شبكة الأنترنيت بالجهة الغربية لولاية البليدة، بسبب تضرر بعض الأسلاك الهاتفية، نتيجة الرياح القوية، أين اضطرت اتصالات الجزائر إلى تجنيد تقنييها لإصلاح الأعطاب.
للتذكير، فقد أكدت مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية على أغلب الولايات الداخلية والساحلية الغربية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا، وتكون مرفوقة بتطاير الرمال على شمال الصحراء. وحسب خارطة اليقظة، فقد وضعت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها من الدرجة الثانية يخص هبوب رياح قوية تضرب 11 ولاية، أمس، بكل من ولاية وهران ومستغانم والشلف والبيض والأغواط والجلفة والمسيلة وبسكرة والوادي وخنشلة وتبسة.
الرّياح تفرض حظر تجوال في 3 ولايات
فرضت، أمس، الأحوال الجوية حظر تجوال في العديد من ولايات الوطن، بسبب الرّياح القوية التي صعّبت حركة السير، وتسببت في دخول أزيد من 20 شخصا للمستشفى.
ففي ولاية البويرة، استقبلت أمس مصلحة الاستعجالات أزيد من 15 حالة من مرضى الربو، جراء الأجواء الغائمة التى تعرفها الولاية. كما استقبلت استعجالات عين بسام وسور الغزلان غرب وجنوب الولاية، 8 حالات من مرضى الربو، حيث كشف مصدر طبي أن المصابين كانوا في حاجة إلى كمية زائدة من الأكسجين للتخفيف عنهم مع بقائهم مدة تحت الرقابة الطبية، قبل مغادرتهم الاستعجالات.
أما بولاية تيزي وزو، فقد تسببت الرياح القوية التي انطلقت في الهبوب، منذ يوم أمس، في فرض حظر تجوال، لاسيما بعاصمة الولاية، حيث ألزم السكان بالبقاء في بيوتهم. واضطر قاطنو البيوت القصديرية كتلك المنتشرة بتادميت وواد عيسي وذراع الميزان إلى الخروج من منازلهم، بسبب قوة الرياح التي فاجأت سكان المنطقة، والتي أدت إلى تطاير صفائح حديدية، إلا أنها لم تسفر عن خسائر بشرية. أما بالجلفة، فقد وجد أمس سكان المدن ومختلف المناطق الريفية، أنفسهم مجبرين على المكوث داخل منازلهم والبدو داخل خيامهم، نتيجة شدة الرياح الهوجاء المصحوبة بالزوابع الرملية وشدة الرياح، التي وصلت إلى 80 كلم/سا، مما أدى بسائقي مختلف المركبات من شاحنات وسيارات سياحة إلى الاختباء بمحطات الخدمات.
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